МИД: Россия закрыла въезд 103 гражданам Канады в ответ на санкции Оттавы

Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан, об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

В список прежде всего вошли парламентарии. «Закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны», — подчеркнули в МИД.

Дипломаты напомнили, что российская сторона традиционно уважительно относится к народу Канады, но не приемлет враждебную линию Оттавы.

Ранее Канада расширила антироссийские ограничения, введя санкции против 7 физических и 34 юридических лиц.