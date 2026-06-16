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21:17, 16 июня 2026Мир

Россия закрыла въезд 103 гражданам Канады

МИД: Россия закрыла въезд 103 гражданам Канады в ответ на санкции Оттавы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Россия в ответ на санкции Канады закрывает въезд в страну для 103 канадских граждан, об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

В список прежде всего вошли парламентарии. «Закрывается въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе для 103 канадских граждан, деятельность которых, прежде всего в парламенте Канады, направлена на очернение конституционного строя и внешнеполитического курса нашей страны», — подчеркнули в МИД.

Дипломаты напомнили, что российская сторона традиционно уважительно относится к народу Канады, но не приемлет враждебную линию Оттавы.

Ранее Канада расширила антироссийские ограничения, введя санкции против 7 физических и 34 юридических лиц.

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