Канада ввела санкции против российских бирж и банков

Канада ввела санкции против Санкт-Петербургской международной товарной биржи

Канада расширила антироссийские ограничения, введя санкции против семи физических и 34 юридических лиц. Об этом заявили власти североамериканской страны.

В числе попавших под санкции организаций оказались Абсолют-банк, «Земский банк», Московская биржа, Национальная товарная биржа, Санкт-Петербургская международная товарная биржа, Санкт-Петербургская валютная биржа, Восточная биржа.

Канада, как и другие страны Запада, регулярно обновляет санкционные списки. Так, в ноябре 2025 года Оттава распространила ограничения в том числе на развиваемый «Новатэком» завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» и «СПГ Портовая» — аналогичный проект «Газпрома».

Накануне Брюссель объявил о расширении ограничительных мер в отношении России. Под санкции, в частности, попали головная структура компании NtechLab, создавшей систему распознавания лиц, а также «Газпромнефть шиппинг» и «Лукойл — Западная Сибирь».