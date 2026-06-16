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15:04, 16 июня 2026Экономика

Канада ввела санкции против российских бирж и банков

Канада ввела санкции против Санкт-Петербургской международной товарной биржи
Дмитрий Воронин

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Канада расширила антироссийские ограничения, введя санкции против семи физических и 34 юридических лиц. Об этом заявили власти североамериканской страны.

В числе попавших под санкции организаций оказались Абсолют-банк, «Земский банк», Московская биржа, Национальная товарная биржа, Санкт-Петербургская международная товарная биржа, Санкт-Петербургская валютная биржа, Восточная биржа.

Канада, как и другие страны Запада, регулярно обновляет санкционные списки. Так, в ноябре 2025 года Оттава распространила ограничения в том числе на развиваемый «Новатэком» завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» и «СПГ Портовая» — аналогичный проект «Газпрома».

Накануне Брюссель объявил о расширении ограничительных мер в отношении России. Под санкции, в частности, попали головная структура компании NtechLab, создавшей систему распознавания лиц, а также «Газпромнефть шиппинг» и «Лукойл — Западная Сибирь».

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