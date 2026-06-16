На Украине Зеленского обвинили в нарушении своих обещаний

Историк Гавришко: Зеленский обещал закончить конфликт на Украине, но усилил эскалацию

Президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной гонки в стране обещал завершить конфликт, однако в итоге лишь усилил эскалацию. Об этом напомнила украинский историк Марта Гавришко в социальной сети X.

Как отметила эксперт, Зеленскому удалось одержать победу на выборах именно из-за его обещаний. В частности, украинский лидер говорил, что готов даже преклонить колени перед президентом России Владимиром Путиным, если это потребуется для достижения цели.

«Вместо этого, запуганный "Азовом" (признан террористическим и запрещен в России, — прим. «Ленты.ру») и другими экстремистскими фанатиками и под давлением своих западных сторонников, он втянул Украину в самый кровопролитный конфликт, который Европа видела со времен Второй мировой войны», — написала Гавришко.

Она добавила, что под руководством Зеленского Украина стала полем битвы и превратилась в марионетку в геополитической борьбе.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу на саммите G7. По его словам, мероприятие может быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование между двумя лидерами в присутствии коллег из США и ЕС.