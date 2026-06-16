Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:07, 16 июня 2026Мир

На Украине Зеленского обвинили в нарушении своих обещаний

Историк Гавришко: Зеленский обещал закончить конфликт на Украине, но усилил эскалацию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборной гонки в стране обещал завершить конфликт, однако в итоге лишь усилил эскалацию. Об этом напомнила украинский историк Марта Гавришко в социальной сети X.

Как отметила эксперт, Зеленскому удалось одержать победу на выборах именно из-за его обещаний. В частности, украинский лидер говорил, что готов даже преклонить колени перед президентом России Владимиром Путиным, если это потребуется для достижения цели.

«Вместо этого, запуганный "Азовом" (признан террористическим и запрещен в России, — прим. «Ленты.ру») и другими экстремистскими фанатиками и под давлением своих западных сторонников, он втянул Украину в самый кровопролитный конфликт, который Европа видела со времен Второй мировой войны», — написала Гавришко.

Она добавила, что под руководством Зеленского Украина стала полем битвы и превратилась в марионетку в геополитической борьбе.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу на саммите G7. По его словам, мероприятие может быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование между двумя лидерами в присутствии коллег из США и ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Какого черта ты делаешь?» Израиль недоволен сделкой Трампа по Ирану. Как он может ее сорвать?

    Россия закрыла въезд 103 гражданам Канады

    Пять человек пострадали при ударах ВСУ по российскому региону

    В США призвали Зеленского завершить конфликт на Украине

    Зеленский запланировал новую встречу с Трампом

    В постпредстве при ЕС оценили новые антироссийские санкции

    На Украине Зеленского обвинили в нарушении своих обещаний

    Мужчина украл у соседки лотерейный билет с выигрышем на 13 миллионов рублей и сжег его

    Назван способ Израиля сорвать сделку США и Ирана

    Раскрыта формула идеального завтрака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok