ВВС Украины раскрыли подробности крушения бомбардировщика на Западной Украине

ВВС Украины подтвердили крушение бомбардировщика на Западной Украине

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины подтвердили, что на западе страны потерпел крушение их бомбардировщик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВВС страны в Telegram.

Как стало известно, авиакатастрофа произошла 16 июня около 19:00 (время совпадает с московским). Разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М. «Экипаж — пилот и штурман — выполнял задание в Хмельницкой области. К сожалению, оба летчика погибли», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте падения бомбардировщика работают спасатели и правоохранители. Никто из гражданских не пострадал, причины и обстоятельства авиакатастрофы устанавливаются.

О крушении самолета стало известно вечером 16 июня. Изначально предполагалось, что мог разбиться истребитель МиГ-29.