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21:05, 16 июня 2026МирЭксклюзив

Назван способ Израиля сорвать сделку США и Ирана

Профессор Рабкин: У Израиля есть несколько способов сорвать мирные договоренности Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

У Израиля есть несколько способов сорвать мирные договоренности администрации президента США Дональда Трампа с Ираном, так как правительство Биньямина Нетаньяху недовольно итогами ближневосточного конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Яков Рабкин, заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета (Канада), автор книг «Сионизм в 101 цитате» и «Израиль, война и мiръ».

В частности, исследователь указал, что Израиль сохраняет военное присутствие в соседних странах и может остаться там, вопреки договоренностям Вашингтона и Тегерана. Также существуют риски прямого удара по Исламской Республике.

«У Израиля остается масса возможностей сорвать подписание договоренностей <...>.Израильские войска продолжают оккупировать юг Ливана, бомбардируют Бейрут и продолжают геноцид в Газе», — сказал эксперт.

Кроме того, Рабкин напомнил о сильном израильском лобби Израиля в США, которое может надавить на Трампа.

В этом, похоже, состоит позиция израильских властей: мобилизовать противодействие мирным договоренностям в Конгрессе США, в то же время воздерживаясь от противостояния с президентом [Дональдом Трампом]

Яков Рабкинзаслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

Ранее стало известно, что Израиль остался недоволен мирным соглашением США и Ирана, достигнутым 14 июня. По данным источника газеты The New York Times (NYT), особое возмущение связано с тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Исламской Республики вместо «создания условий для краха режима».

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