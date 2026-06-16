Назван способ Израиля сорвать сделку США и Ирана

Профессор Рабкин: У Израиля есть несколько способов сорвать мирные договоренности Трампа

У Израиля есть несколько способов сорвать мирные договоренности администрации президента США Дональда Трампа с Ираном, так как правительство Биньямина Нетаньяху недовольно итогами ближневосточного конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Яков Рабкин, заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета (Канада), автор книг «Сионизм в 101 цитате» и «Израиль, война и мiръ».

В частности, исследователь указал, что Израиль сохраняет военное присутствие в соседних странах и может остаться там, вопреки договоренностям Вашингтона и Тегерана. Также существуют риски прямого удара по Исламской Республике.

«У Израиля остается масса возможностей сорвать подписание договоренностей <...>.Израильские войска продолжают оккупировать юг Ливана, бомбардируют Бейрут и продолжают геноцид в Газе», — сказал эксперт.

Кроме того, Рабкин напомнил о сильном израильском лобби Израиля в США, которое может надавить на Трампа.

В этом, похоже, состоит позиция израильских властей: мобилизовать противодействие мирным договоренностям в Конгрессе США, в то же время воздерживаясь от противостояния с президентом [Дональдом Трампом] Яков Рабкин заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

Ранее стало известно, что Израиль остался недоволен мирным соглашением США и Ирана, достигнутым 14 июня. По данным источника газеты The New York Times (NYT), особое возмущение связано с тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Исламской Республики вместо «создания условий для краха режима».