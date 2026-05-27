Захарова: Пашинян разделяет установки Брюсселя по ухудшению жизни армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян разделяет установки Брюсселя по ухудшению жизни армян. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«А вы помните, что основная, ну как мы теперь понимаем, практическая задача брюссельской бюрократии заключается в том, чтобы граждане их стран, стран их объединения жили хуже, а не лучше?» — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила также разницу между Европейским союзом (ЕС) и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). По ее словам, сотрудничество с ЕАЭС не политизировано и выстаивается на основе уважения и равноправия.

Ранее последствия сближения Армении с Европой оценили. Сообщалось, что при выходе из ЕАЭС Армения может лишиться почти 40 процентов товарооборота.