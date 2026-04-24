Экономика
08:44, 24 апреля 2026

Россиянам спрогнозировали подорожание популярной техники

«Известия»: Смартфоны и ноутбуки в России могут подорожать из-за нового сбора
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: DG FotoStock / Shutterstock / Fotodom

Розничная стоимость смартфонов и ноутбуков в России может вырасти из-за нового сбора с зарубежных и отечественных онлайн-продавцов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на прогноз участников рынка.

Речь идет о сборе с продаж вышеуказанных видов техники. Ранее с призывом ввести дополнительный сбор в Минпромторг обратились представители Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Размер сбора может составить 250 рублей с каждого проданного смартфона и 500 рублей с реализованного ноутбука.

Если эту меру одобрят, предупреждают эксперты, розничная стоимость смартфонов и ноутбуков в России может незначительно вырасти. Розничные цены, скорее всего, увеличатся в среднем на 3-4 процента, полагает руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

Продавцы, пояснил он, будут включать новый сбор в конечную стоимость. Рост цен сильнее всего проявится в сегменте относительно дешевой техники. «Ее целевая аудитория очень чувствительна к ценовым изменениям», — резюмировал эксперт. Уязвимые слои населения столкнутся с удорожанием техники во второй половине года. Новый сбор планируется ввести с 1 сентября. Это может еще в большей степени охладить спрос на внутреннем рынке, который и без того столкнулся с падением покупательной способности и потребительской активности граждан.

