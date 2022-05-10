Япония ввела санкции против более 130 человек, включая Мишустина и руководство ДНР

Япония ввела новые санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В японский санкционный список вошли более 130 человек, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, руководство ДНР и ЛНР. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов. Также под санкции попали 70 российских компаний, включая «Алмаз-Антей» и корпорацию «Тактическое Ракетное Вооружение».

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна решила ввести дополнительные санкции против России. Япония замораживает активы 140 физлиц и расширит список банков, в отношении которых будут действовать санкции. Также страна запретит поставки в России квантовых компьютеров. Кроме того, Токио расширит экспортные ограничения на российские оборонные компании.