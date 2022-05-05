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Япония ввела дополнительные санкции против России

Премьер Японии Кисида заявил о новых санкциях против российских физлиц и банков
Премьер-министр Японии Кисида

Премьер-министр Японии Кисида . Фото: Peter Nicholls / Reuters

Япония решила ввести дополнительные санкции против России. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает Reuters.

Япония замораживает активы 140 физлиц и расширит список банков, в отношении которых будут действовать санкции. Также страна запретит поставки в России квантовых компьютеров. Кроме того, Токио расширит экспортные ограничения на российские оборонные компании.

Ранее российские власти запретили въезд на территорию страны премьер-министру Японии Фумио Кисиде, главе японского МИД Ёсимасе Хаяси, главе Минобороны Нобуо Киси, а также некоторым другим высокопоставленным чиновникам, бизнесменам и деятеля науки. Всего в списке оказались 63 гражданина Японии.

Ранее Япония ввела санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России из-за ситуации на Украине. Речь идет о заморозке активов чиновников и военнослужащих, запретах на транзакции в ряде банков, ограничении импорта. Позже страна ввела запрет на импорт из России 38 видов товаров. Общая стоимость вошедших в список товаров при ввозе составляла 15 миллиардов йен (около 9 573 399 000 рублей).

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Платон Щукин
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