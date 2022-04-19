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Названа дата вступления в силу новых санкций Японии против России

Новые антироссийские санкции Японии вступят в силу 19 апреля

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 19 апреля, в силу вступает новый пакет антироссийских санкций, принятый Японией. Как сообщает РИА Новости, он включает запрет на импорт из России 38 видов товаров.

Помимо прочего в перечень попали древесина, приборы, алкоголь, а также детали двигателей для кораблей, самолетов, автомобилей и мотоциклов. Общая стоимость вошедших в список товаров при ввозе составляла 15 миллиардов йен (около 9 573 399 000 рублей).

Уточняется, что импорт товаров, контракты по которым были заключены до вступления запрета в силу, будет продолжаться до 18 июля.

Ранее Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России на фоне ситуации на Украине. Речь идет о заморозке активов чиновников и военнослужащих, запретах на транзакции в ряде банков, ограничении импорта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.

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Ксения Назарова
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