Япония ввела санкции против 398 россиян и 28 организаций

Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России

Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил МИД страны, передает ТАСС. Речь идет о заморозке активов чиновников и военнослужащих, запретах на транзакции в ряде банков, ограничении импорта.

398 россиян и 29 организаций попали в новый санкционный список Японии

Новый пакет антироссийских рестрикций анонсировал 8 апреля премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, под ограничения попадут российские политики, включая депутатов Госдумы, и отдельные военнослужащие. Организации, на которые будут наложены санкции, как пояснил премьер, также связаны с военной сферой.

25 марта официальный Токио расширил экономические санкции против Москвы. В новый, третий по счету, пакет ограничений попали 25 россиян и 81 организация, а также был запрещен экспорт в страну предметов роскоши.

Первый пакет был принят 15 марта. В него вошли 17 физических лиц из России — в том числе 11 депутатов Госдумы. 18 марта Япония ввела второй пакет санкций против РФ, в результате чего под ограничения попали 15 физических лиц и девять компаний.

Санкции против физических лиц

Япония включила в санкционный список 389 физических лиц, среди которых Мария Воронцова и Катерина Тихонова. Также под ограничения попали Мария Лаврова и Екатерина Винокурова, которых МИД страны указывает как супругу и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В санкционном списке также оказались депутаты Госдумы Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие. Среди военнослужащих рестрикции введены против главнокомандующего Военно-морским флотом Николая Евменова, первого заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Касатонова, главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Олега Салюкова, главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина и других. Активы указанных лиц будут заморожены.

8 апреля МИД Великобритании ввел дополнительные санкции против России. В список физических лиц, против которых введены ограничительные меры, попали эндокринолог, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава Мария Воронцова, замдиректора Института математических исследований сложных систем МГУ Катерина Тихонова и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерина Винокурова.

Санкции против организаций и банков

В список организаций, оказавшихся под японскими санкциями, включены АО «НПК "Техмаш"», Рязанское конструкторское бюро «Глобус», Арзамасское научно-производственное предприятие «Темп-авиа», государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени Торопова и другие.

Также Япония ввела ограничения против российских банков — Сбербанка и Альфа-банка. Их активы будут заморожены, а транзакции с указанными финансовыми организациями запрещены. Кроме того, введен запрет на новые прямые инвестиции в Россию.

Ранее власти Японии признали невозможность реквизировать валютные резервы Банка России. Об этом заявил в рамках парламентского заседания министр финансов страны Сюнъити Судзуки. Он отметил, что в стране нет закона, позволяющего конфисковать средства российского Центробанка.

Запрет на импорт

Япония вводит запрет на импорт некоторых видов древесины, машинного оборудования и алкоголя из России. Он вступает в силу с 19 апреля, заявил глава министерства экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда. Его слова приводит ТАСС.

Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом, включая страны «Большой семерки», и намерены предпринимать надлежащие меры. Запрет на импорт вступит в силу с 19 апреля, под него подпадают некоторые виды древесины, а также машинное оборудование и алкоголь Коити Хагиуда министр экономики, торговли и промышленности Японии

Ранее Министерство экономики, торговли и промышленности Японии на фоне ситуации вокруг Украины и введения санкций определило семь импортируемых из России товаров, которые трудно заменить. В списке, составленном ведомством, оказались нефть, уголь, сжиженный природный газ, используемый при производстве полупроводников газ, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали.

