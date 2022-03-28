Япония признала невозможность реквизировать валютные резервы Банка России

Глава Минфина Японии заявил об отсутствии возможности реквизировать средства Банка России

Власти Японии признали невозможность реквизировать валютные резервы Банка России. Об этом заявил в рамках парламентского заседания министр финансов страны Сюнъити Судзуки, передает РИА Новости.

Законы Японии не позволяют конфисковать средства ЦБ России

Глава японского Минфина отметил, что в стране нет закона, позволяющего конфисковать средства российского Центробанка. Так политик ответил на вопрос о том, может ли Токио принять указанные меры в рамках ужесточения антироссийских санкций.

В целом, в нашем законодательстве, в том числе законе о Банке Японии, нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии. Сюнъити Судзуки министр финансов Японии

Усиление санкций

25 марта официальный Токио расширил экономические санкции против Москвы. В новый пакет ограничений попали 25 россиян и 81 организация, а также был запрещен экспорт в страну предметов роскоши.

По данным японского МИД, под ограничения попали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, глава «Северстали» Алексей Мордашов. Также рестрикции коснулись родственников секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко, бизнесменов Ротенбергов.

Это третий пакет антироссийских санкций, который японская сторона вводит на фоне спецоперации России на Украине. Первый пакет был принят 15 марта. В него вошли 17 физических лиц из России — в том числе 11 депутатов Госдумы. 18 марта Япония ввела второй пакет санкций против РФ, в результате чего под ограничения попали 15 физических лиц и девять компаний.

Расчеты за российский газ в рублях

Глава Минфина Японии заявил, что в стране пока не понимают, как на практике расплачиваться с Россией рублями за газ. Судзуки рассказал, что на данный момент Токио изучает этот вопрос, поскольку у властей пока нет понимания, как это будет реализовано на практике.

«Мы не совсем понимаем, каковы намерения России и как она будет это делать», — уточнил министр. По его словам, японское правительство будет изучать негативное влияние санкций Токио против Москвы. Судзуки добавил, что, если японская экономика понесет существенные убытки, Токио примет меры в координации с государствами «Большой семерки».

В свою очередь, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что кабинет министров активно обсуждает вопрос расчетов за российский газ с другими ведомствами и национальными компаниями, связанными с энергетикой и поставками ресурсов.

Перспективы сотрудничества с Россией

В глобальном плане Токио заявил о невозможности экономического сотрудничества с Россией. К такому выводу пришел премьер-министр страны Фумио Кисида. При этом глава кабмина страны подчеркнул, что Япония должна сохранить энергетические проекты страны, отвечающие ее национальным интересам.

«Я считаю невозможным сотрудничество с Россией, если речь идет просто о бизнесе», — заключил Кисида. Однако он добавил, что необходимо бережно относиться к уже заключенным соглашениям о поставках энергоресурсов по низким ценам, необходимых для защиты жизненного уклада японского народа.