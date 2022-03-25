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Япония расширила санкции против России и запретила экспорт предметов роскоши

МИД Японии заявил о введении новых санкций против 25 россиян и 81 организации

Фото: Pixabay

Япония расширила санкции против России, заявило министерство иностранных дел страны. В новый пакет ограничений попали 25 россиян и 81 организация, кроме того, был запрещен экспорт предметов роскоши. Об этом сообщает РИА Новости.

В санкционном списке оказались официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, глава «Северстали» Алексей Мордашов. Также рестрикции коснулись родственников секретарь Совета безопасности России Николая Патрушева, первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко, бизнесменов Ротенбергов.

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18 марта

Под ограничения попали российские автомобильный и строительный заводы, некоторые производители электроники.

18 марта Япония ввела второй пакет санкций против России, под ограничения попали 15 физических лиц и девять компаний. Среди них официальный представитель МИД России Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны, чиновники и предприниматели. В санкционном списке оказались «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная судостроительная корпорация», «Роснефть аэро», «Высокоточные комплексы», «Курганский машиностроительный завод» и «Уралвагонзавод».

Первый пакет санкций был объявлен Токио 15 марта. В него вошли 17 физических лиц из России — в том числе 11 депутатов Госдумы. Среди них оказались лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, а также владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.

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Марина Совина
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