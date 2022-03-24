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В Японии прокомментировали решение России продавать газ за рубли

Глава Минфина Японии Судзуки заявил о непонимании, как платить России за газ в рублях
Сюнъити Судзуки

Сюнъити Судзуки. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки, комментируя в ходе заседания парламента решение России продавать недружественным странам газ за рубли, заявил, что Токио изучает связанные с этим вопросы, поскольку у властей пока нет понимания, как это будет реализовано на практике. Об этом сообщает ТАСС.

В свою очередь, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио в отметил, что кабинет министров активно обсуждает этот вопрос с другими ведомствами и национальными компаниями, связанными с энергетикой и поставками ресурсов.

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Ранее представитель Министерства по делам экономики и защиты климата (BMWi) ФРГ Сузанне Унград сочла решение Москвы продавать газ за рубли нарушением договоров. По ее словам, немецкое правительство приняло к сведению сообщение и в данный момент контактирует с компаниями по этому вопросу.

В среду, 23 марта, президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что принял решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По словам главы государства, Москва откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Он поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа.

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Марина Совина
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