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Премьер Японии заявил о невозможности экономического сотрудничества с Россией

Премьер Японии Кисида заявил, что Токио не может сотрудничать с Москвой в сфере бизнеса

Фото: Rodrigo Reyes Marin / Reuters

Токио в настоящий момент не может сотрудничать с Москвой в экономической сфере, но Япония должна сохранить энергетические проекты страны, отвечающие ее национальным интересам. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает ТАСС.

«Я считаю невозможным сотрудничество с Россией, если речь идет просто о бизнесе. Но с точки зрения национальных интересов, если это важные долгосрочные уже заключенные [соглашения] о поставках энергоресурсов по низким ценам, необходимые для защиты жизненного уклада нашего народа, думаю, что к ним надо относиться бережно», — указал политик.

В понедельник. 21 марта, министерство иностранных дел России заявило, что отказывается продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Решение было принято в ответ на недружественные действия Токио и введение односторонних санкций.

В ответ премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение Москвы «неприемлемо жестким» и указал на недопустимость подобного подхода к решению территориального спора. При этом он считает, что из-за ситуации на Украине диалог с Россией невозможен.

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Анжелика Бережная
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