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Япония назвала отказ России обсуждать мирный договор «неприемлемо жестким»

Премьер Японии Кисида выразил протест России из-за отказа обсуждать мирный договор
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Решение Москвы выйти из диалога с Японией по мирному договору является «неприемлемо жестким», заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, пишет РИА Новости.

Он назвал такое отношение к обсуждению территориального спора недопустимым. «Это неприемлемо жестко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест», — прокомментировал японский политик решение Москвы. Кисида ответил на вопрос, изменилась ли позиция Токио по вопросу заключения мирного договора. Япония пока придерживается прежней позиции, уточнил политик. При этом он считает, что из-за ситуации на Украине диалог с Россией невозможен.

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В понедельник. 21 марта, министерство иностранных дел России заявило, что отказывается продолжать переговоры по мирному договору с Японией. Решение было принято в ответ на недружественные действия Токио и введение односторонних санкций.

Япония ввела первый пакет ограничительных мер против Москвы 15 марта. 18 марта был принят второй перечень санкций.

Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.

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Марина Совина
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