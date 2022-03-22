МИД РФ заявил об отказе продолжать переговоры по мирному договору с Японией

Россия отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Японией, соответствующее решение было принято в ответ на недружественные действия Токио и введение односторонних санкций, заявило Министерство иностранных дел. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны МИД России

Кроме того, было принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на Курильские острова, которое предполагалось на основе соглашений 1991 и 1999 годов.

В МИД сообщили, что Россия выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, а также блокирует продление статуса страны в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

В министерстве подчеркнули, что вся ответственность за ущерб взаимодействию и интересам государства лежит на Токио, «сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства».

Санкции Японии

18 марта Япония ввела второй пакет санкций против России, под ограничения попали 15 физических лиц и девять компаний. Среди них официальный представитель МИД России Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны, чиновники и предприниматели. В санкционном списке оказались «Рособоронэкспорт», «Вертолеты России», «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная судостроительная корпорация», «Роснефть аэро», «Высокоточные комплексы», «Курганский машиностроительный завод» и «Уралвагонзавод».

16 марта Япония также лишила Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования в торговле на фоне событий на Украине. Эта мера «лишит Россию торговых преференций» со стороны Токио.

Первый пакет санкций был объявлен Токио 15 марта. В него вошли 17 физических лиц из России — в том числе 11 депутатов Госдумы. Среди них оказались лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, а также владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.

Всего под ограничения в настоящее время попали 76 россиян и 12 предприятий.

Реакция в России

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале оценил отказ России вести переговоры по мирному договору с Японией в качестве реакции на антироссийские санкции.

Япония, решив пренебречь своим собственным суверенитетом, присоединилась к оголтелому западному санкционному хору. Интересно, какую реакцию ожидали в Токио от Москвы? По факту, Япония в угоду США принесла в жертву многолетний переговорный процесс с Россией о заключении мирного договора, а также интересы своих же граждан, которые лишились возможности без виз посещать южные Курилы. Леонид Слуцкий Глава комитета Государственной думы по международным делам

Депутат напомнил, что антироссийские санкции никогда не останутся без ответа, подчеркнув, что решение об отказе от переговоров не было выбором Москвы.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с ТАСС отметил, что России следует компенсировать осложнение отношений с Японией за счет усиления сотрудничества с другими перспективными странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Он указал, что во внешней политике важна возможность выбора маневра.

Эксперт напомнил, что Азия — это больше, чем Китай, поэтому для построения равноправных и взаимовыгодных отношений лучше иметь запасные варианты. По его словам, долгое время Япония считалась балансирующей силой.

Сейчас получается, что у нас Япония перестает быть потенциальным дополнением к нашим отношениям с Китаем в регионе, что в общем в какой-то степени увеличивает зависимость России от Китая как от экономического, политического и стратегического партнера Андрей Кортунов Гендиректор Российского совета по международным делам

Кортунов подчеркнул, что России следует активизировать политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ускорить проекты сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии. Серьезным партнером, по его мнению, является Южная Корея. Политолог указал на перспективность региона, в котором российская сторона еще не вышла на пределы своих возможностей.