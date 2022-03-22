Жители Курил высказались об отказе России обсуждать с Японией мирный договор

Жители Курил поддержали отказ России обсуждать мирный договор в ответ на санкции Японии

Россия отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Японией

Начало событий в новости Россия отказалась продолжать переговоры по мирному договору с Японией

Жители Курильского района оценили отказ России обсуждать с Японией мирный договор в ответ на санкции, который Токио ввел из-за ситуации на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на главу муниципального образования Вадима Рокотова.

По словам политика, население поддерживает решение об обнулении переговоров с Японией по вопросу безвизовых обменов и проектов по совместной хозяйственной деятельности. Рокотов считает, что занятая японскими властями позиция недопустима. «Безусловно, мы не поддадимся никакому давлению», — высказался он.

По его словам, жители этой части России, как и другие россияне, поддерживают решения президента страны Владимира Путина. «Мы дадим достойный ответ любым реваншистским проискам», — добавил он.

Япония назвала отказ России обсуждать мирный договор «неприемлемо жестким». Как уточнил премьер-министр Фумио Кисида, это «абсолютно неоправданно и недопустимо».

МИД России отказался вести переговоры по мирному договору в ответ на санкции Японии, которые она ввела из-за специальной операции на Украине, начавшейся 24 февраля. Токио осудил действия России на Украине.