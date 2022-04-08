Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония введет санкции против 400 россиян и 20 организаций

Япония введет санкции против 20 организаций и 400 россиян, включая депутатов Госдумы

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Япония в скором времени введет санкции против 400 россиян, а также 20 российских организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.

По его словам, под ограничения попадут российские политики, включая депутатов Госдумы, и отдельные военнослужащие. Организации, на которые будут наложены санкции, как пояснил премьер, также связаны с военной сферой.

«В свете событий мы [также] расширяем санкции в отношении российских банков, в частности против Сбербанка и Альфа-банка», — отметил Кисида.

Также страна установит ограничения на импорт российской древесины, водки и ряда машинного оборудования. В будущем Япония может наложить эмбарго и на ввоз угля из РФ.

Ранее новый пакет санкций против Москвы ввели страны Евросоюза. Новый блок ограничений включает в себя запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ДНР обвинили ВСУ в нанесении ракетного удара по Краматорску
Судья в отставке назвал последствия приостановки участия России в СПЧ ООН
В ДНР назвали число погибших в результате провокации ВСУ в Краматорске
Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями полетит в 2023 году
Европа назвала срок отказа от российского угля
Российский НПЗ остановил работу из-за переполнения хранилищ
Власти граничащего с Украиной российского региона сообщили о взрывах
В ДНР рассказали о попытке «взять в клещи» группировку ВСУ
Япония введет санкции против 400 россиян и 20 организаций
Любимова назвала дату возвращения музейных экспонатов в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.