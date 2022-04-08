Япония введет санкции против 400 россиян и 20 организаций

Япония введет санкции против 20 организаций и 400 россиян, включая депутатов Госдумы

Япония в скором времени введет санкции против 400 россиян, а также 20 российских организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Фумио Кисиду.

По его словам, под ограничения попадут российские политики, включая депутатов Госдумы, и отдельные военнослужащие. Организации, на которые будут наложены санкции, как пояснил премьер, также связаны с военной сферой.

«В свете событий мы [также] расширяем санкции в отношении российских банков, в частности против Сбербанка и Альфа-банка», — отметил Кисида.

Также страна установит ограничения на импорт российской древесины, водки и ряда машинного оборудования. В будущем Япония может наложить эмбарго и на ввоз угля из РФ.

Ранее новый пакет санкций против Москвы ввели страны Евросоюза. Новый блок ограничений включает в себя запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.