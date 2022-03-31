Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Япония определила семь труднозаменимых товаров из России

Япония составила список из семи импортируемых из РФ товаров, которые трудно заменить

Фото: Victor Lisitsyn/ Globallookpress.com

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии на фоне ситуации вокруг Украины и введения санкций определило семь импортируемых из России товаров, которые трудно заменить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В списке, составленном ведомством, оказались нефть, уголь, сжиженный природный газ, используемый при производстве полупроводников газ, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали.

Министерство указало, что зависимость Японии от поставок этих товаров из России очень высока. Токио призвало другие страны-импортеры активизировать производство этой продукции.

Ведомство сообщило, что страна зависит от импорта российской нефти на 3,6 процента, сжиженного газа – на 8,8 процента. На импорт палладия из России приходится 43 процента от общего импорта государства.

25 марта японское министерство иностранных дел заявило, что страна расширила санкции против России. В новый пакет ограничений попали 25 россиян и 81 организация. В санкционном списке оказались официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, глава «Северстали» Алексей Мордашов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФАС России запланировала отказаться от валютных договоров
Москва аккредитовала первого дипломата от правительства талибов
Лавров рассказал о планах ИГ «экспортировать» нестабильность в Россию
В Японии назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными»
Названы три причины воя собаки Корнея Чуковского
Раскрыта порция авокадо для предотвращения болезней сердца
Американский инвестор удивился укреплению рубля на фоне санкций
В ДНР раскрыли судьбу пленных иностранных наемников
Япония определила семь труднозаменимых товаров из России
В МИД России оценили отказ США дать гарантии безопасности Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.