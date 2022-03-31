Япония определила семь труднозаменимых товаров из России

Япония составила список из семи импортируемых из РФ товаров, которые трудно заменить

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии на фоне ситуации вокруг Украины и введения санкций определило семь импортируемых из России товаров, которые трудно заменить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В списке, составленном ведомством, оказались нефть, уголь, сжиженный природный газ, используемый при производстве полупроводников газ, палладий, ферросплавы для производства стали и ферросплавы для производства нержавеющей стали.

Министерство указало, что зависимость Японии от поставок этих товаров из России очень высока. Токио призвало другие страны-импортеры активизировать производство этой продукции.

Ведомство сообщило, что страна зависит от импорта российской нефти на 3,6 процента, сжиженного газа – на 8,8 процента. На импорт палладия из России приходится 43 процента от общего импорта государства.

25 марта японское министерство иностранных дел заявило, что страна расширила санкции против России. В новый пакет ограничений попали 25 россиян и 81 организация. В санкционном списке оказались официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, глава «Северстали» Алексей Мордашов.

