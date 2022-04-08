Великобритания ввела дополнительные санкции против России

МИД Британии ввел дополнительные санкции против России

МИД Великобритании ввел дополнительные санкции против России. В списке физических лиц, против которых введены ограничительные меры, значатся Мария Воронцова, Катерина Тихонова и Екатерина Винокурова, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Уточняется, что им будет запрещен въезд в страну и заморожены все активы.

Ранее Великобритания ввела блокирующие санкции против двух российских банков — Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ). Лондон решил заморозить все активы указанных кредитных организаций в стране. Кроме того, Британия запретила импорт российских товаров из железа и стали, а также экспорт в Россию оборудования для переработки нефти.

В пятницу, 8 апреля, Европейский союз принял пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине. Новый блок ограничений включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы.