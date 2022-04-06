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Великобритания ввела санкции против российских банков

Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении двух российских банков

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Великобритания ввела блокирующие санкции против двух российских банков Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ), сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел королевства.

Лондон замораживает все активы указанных кредитных организаций в Великобритании. Ранее аналогичные санкции были введены в отношении Сбера и Альфа-банка властями США.

Кроме того, Великобритания запретила импорт российских товаров из железа и стали, а также экспорт в Россию оборудования для переработки нефти.

Лондон также заявил о прекращении любых новых инвестиций в российскую экономику и о намерении к концу года полностью отказаться от закупок российского угля.

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Платон Щукин
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