Великобритания ввела санкции против российских банков
Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении двух российских банков
Великобритания ввела блокирующие санкции против двух российских банков Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ), сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел королевства.
Лондон замораживает все активы указанных кредитных организаций в Великобритании. Ранее аналогичные санкции были введены в отношении Сбера и Альфа-банка властями США.
Кроме того, Великобритания запретила импорт российских товаров из железа и стали, а также экспорт в Россию оборудования для переработки нефти.
Лондон также заявил о прекращении любых новых инвестиций в российскую экономику и о намерении к концу года полностью отказаться от закупок российского угля.