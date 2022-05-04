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Россия запретила въезд в страну премьер-министру и главе МИД Японии

МИД России заявил о запрете на въезд премьеру, главе МИД и других граждан Японии
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти запретили въезд на территорию России премьер-министру Японии Фумио Кисиде, главе японского МИД Ёсимасе Хаяси и ряду других высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей науки. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Всего в список попали 63 гражданина Японии. В заявлении МИД объяснили, что власти страны развернули «беспрецедентную антироссийскую кампанию», в рамках которой допускают «неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы». Запрет на въезд в страну перечисленных лиц также стал ответом на антироссийские санкции Токио.

19 апреля вступил в силу новый пакет антироссийских санкций, принятый Японией. Он включает запрет на импорт из России 38 видов товаров: в частности, древесины, алкоголя, а также деталей двигателей для кораблей, самолетов, автомобилей и мотоциклов. Общая стоимость вошедших в список товаров при ввозе составляла 15 миллиардов йен (около 9 573 399 000 рублей).

Елизавета Наумова
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