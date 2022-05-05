Германия начала наращивать запасы газа

Германия начала заполнять крупнейшее газохранилище в Западной Европе к следующей зиме

Германия начала заполнять «Реден», крупнейшее подземное газовое хранилище (ПХГ) в Западной Европе. ФРГ наращивает запасы, чтобы защититься от потенциальных рисков остаться без топлива из-за обострившейся геополитической ситуации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова представителя GAZPROM Germania Эгберта Лаеге.

В «Редене» может храниться около 4 миллиардов кубометров газа. В настоящее время он заполнен на 0,6 процента, что сильно ниже средней нормы в 36 процентов для немецких ПХГ. Начиная с 5 мая в хранилище поступают небольшие объемы газа, над увеличением которых активно работает бывшая дочерняя компания «Газпрома». Компания заявила о необходимости полностью заполнить «Реден» к следующей зиме.

Германия стремится снизить зависимость от топлива из России после начала спецоперации на Украине. По поручению правительства Германии немецкая энергетическая компания RWE AG зафрахтовала две плавучие установки (FSRU) для регазификации сжиженного природного газа (СПГ). В течение года их использование позволит поставлять на рынок Германии от 10 до 14 миллиардов кубометров газа. Всего Берлин хочет получить четыре плавучих терминала.

С 31 марта группа «Газпром» вышла из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов. Такое заявление последовало вслед за информацией об обысках в этой компании, которые на этой неделе провели немецкие должностные лица по делу о злоупотреблении монопольным положением.