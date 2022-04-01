«Газпром» отказался от попавшей в Германии под обыски компании

«Газпром» прекратил участие в немецкой Gazprom Germania GmbH после обысков

Группа «Газпром» с 31 марта вышла из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов, в том числе Gazprom Marketing & Trading Ltd. Об этом сообщается в Telegram-канале российского поставщика.

Такое заявление последовало вслед за информацией об обысках в этой компании, которые на этой неделе провели немецкие должностные лица по делу о злоупотреблении монопольным положением.

Первым об обысках сообщило агентство Bloomberg. Источники издания объяснили, что процедуры в офисах Gazprom Germania и Wingas связаны с расследованием, касающееся роли «Газпрома» в росте цен на газ минувшей осенью. Само расследование было начало еще до начала военных действий России на Украине, но процедуры совпали по времени с требованием Москвы к европейским странам платить за газ в рублях.

Позднее Еврокомиссия подтвердила, что во вторник, 29 марта, в немецких газовых компаниях проведены обыски. Названия компаний не указывались, но было сказано, что те занимаются поставками, транспортировкой и складированием природного газа, при этом занимают доминирующую позицию на рынке.

Также сегодня издание Handelsblatt сообщило, что Министерство экономики Германии разрабатывает план экспроприации и национализации дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Не исключают временной национализации «дочки» «Газпрома» и британские власти.