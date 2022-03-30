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В офисах «Газпрома» в Германии прошли обыски

Bloomberg: в компаниях «Газпрома» в Германии провели обыски

Фото: Shutterstock

В подразделениях «Газпрома» в Германии провели обыск должностные лица Европейского союза, пишет Bloomberg. Причиной визита стало расследование, касающееся роли российской компании в росте цен на газ, утверждают собеседники агентства, знакомые с ситуацией.

Так, пришли в офисы компаний Gazprom Germania и Wingas, на которые приходится примерно 20 процентов поставок на немецком рынке, утверждают источники на условиях анонимности. Расследование, которое ведет Европа, связано с энергетическим кризисом осени прошлого года. Россию обвиняют в том, что она причастна к дефициту поставок, который серьезно ударил по европейской промышленности — в частности, с такими заявлениями выступало Международное энергетическое агентство.

За действиями «Газпрома» внимательно следила и Европейская комиссия. Так, комиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что расследование относительно ситуации продолжается. Оно стартовало еще до начала операции России на Украине.

В Еврокомисии не стали комментировать визиты в германские офисы. Пресс-секретарь Gazprom Germania сказал, что компания не может ничего сказать по поводу любых расследований или визитов представителей власти, Wingas от комментариев тоже отказалась.

Российская сторона многократно опровергала обвинения в причастности к росту цен на газ в Европе. «Газпром» указывал, что полностью выполняет свои обязательства перед партнерами. В январе «Газпром» предоставил Европейской комиссии, расследующей снижение поставок газа в Европу в период энергетического кризиса, часть данных, сообщали в компании.

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Платон Щукин
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