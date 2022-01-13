«Газпром» предоставил Европе данные для расследования по поставкам газа

«Газпром» предоставил Европейской комиссии, расследующей снижение поставок газа в Европу в период энергетического кризиса, часть данных, сообщили в компании изданию РБК. «Мы в контакте с Еврокомиссией. Часть информации уже предоставлена», — уточнили в пресс-службе.

«Газпрому» и другим компаниям были направлены официальные запросы по делу о сокращении поставок. Об этом сообщила заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

По ее словам, есть три варианта развития событий. Еврокомиссия может прийти к выводу, что нарушений договоренностей не было, либо, напротив, назначить штраф. Третьим же вариантом будет урегулирование, оно возможно при условии, что компания обязуется прекратить нарушения и исправить ситуацию.

В сентябре 2021 года ряд депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ. Представители Польши и стран Прибалтики просили изучить действия компании, которые, по их версии, и спровоцировали взлет стоимости.