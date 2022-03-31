Еврокомиссия подтвердила обыски в компаниях по делу «Газпрома»

Еврокомиссия подтвердила обыски в газовых компаниях по делу об энергетическом кризисе

В газовых компаниях Германии во вторник, 29 марта, действительно были проведены обыски в рамках расследования по делу о возможных нарушениях норм Евросоюза по конкуренции. Это подтвердила Еврокомиссия в распространенном заявлении, сообщает ТАСС.

При этом в ЕК подчеркнули, что проведение «необъявленных инспекций» не означает, что компании виновны, и не предопределяет результат расследования. Названия компаний не уточняются, однако указано, что они занимаются поставками, транспортировкой и складированием природного газа, при этом занимают доминирующую позицию на рынке, которой могут злоупотреблять.

Под описание подходят компании «Газпрома». 30 марта Bloomberg сообщил, что должностные лица пришли в офисы «дочек» российской монополии Gazprom Germania и Wingas, на которые приходится примерно 20 процентов поставок на немецком рынке. По данным издания, расследование связано с энергетическим кризисом осени прошлого года. «Газпром» обвиняют в причастности к дефициту поставок природного газа, негативным образом сказавшемуся на европейской промышленности.

Расследование стартовало до обострения ситуации на Украине и не связано с текущей ситуацией. Однако обыски по времени совпали с требованием российской стороны перевести газовые контракты на оплату в рублях. В противном случае Москва угрожает остановить поставку газа в Европу. Европейские политики и компании отказываются исполнять ультиматум.