Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Еврокомиссия подтвердила обыски в компаниях по делу «Газпрома»

Еврокомиссия подтвердила обыски в газовых компаниях по делу об энергетическом кризисе

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В газовых компаниях Германии во вторник, 29 марта, действительно были проведены обыски в рамках расследования по делу о возможных нарушениях норм Евросоюза по конкуренции. Это подтвердила Еврокомиссия в распространенном заявлении, сообщает ТАСС.

При этом в ЕК подчеркнули, что проведение «необъявленных инспекций» не означает, что компании виновны, и не предопределяет результат расследования. Названия компаний не уточняются, однако указано, что они занимаются поставками, транспортировкой и складированием природного газа, при этом занимают доминирующую позицию на рынке, которой могут злоупотреблять.

Под описание подходят компании «Газпрома». 30 марта Bloomberg сообщил, что должностные лица пришли в офисы «дочек» российской монополии Gazprom Germania и Wingas, на которые приходится примерно 20 процентов поставок на немецком рынке. По данным издания, расследование связано с энергетическим кризисом осени прошлого года. «Газпром» обвиняют в причастности к дефициту поставок природного газа, негативным образом сказавшемуся на европейской промышленности.

Котировки TTF1! от TradingView

Расследование стартовало до обострения ситуации на Украине и не связано с текущей ситуацией. Однако обыски по времени совпали с требованием российской стороны перевести газовые контракты на оплату в рублях. В противном случае Москва угрожает остановить поставку газа в Европу. Европейские политики и компании отказываются исполнять ультиматум.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Великобритания ввела санкции против своего гражданина Сергея Брилева
Комиссия по биолабораториям захотела пригласить Нуланд и сына Байдена
Российских депутатов предложили выучить этикету за миллион рублей
В Генштабе опровергли связь весеннего призыва со спецоперацией на Украине
Еврокомиссия подтвердила обыски в компаниях по делу «Газпрома»
Загадочное «инопланетное» существо с когтями и длинным хвостом нашли на пляже
В ЕС захотели отговорить Китай от поддержки России
Алеся Кафельникова оставила дочь с бабушкой в другой стране ради карьеры модели
Глава Северной Осетии высказался о возможности объединения с Южной Осетией
В Крыму озвучили планы национализировать имущество четырех украинских политиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.