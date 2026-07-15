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17:16, 15 июля 2026Интернет и СМИ

Эксперт спрогнозировал последствия разбирательства ФАС с Apple для россиян

Клименко: Разбирательство ФАС и Apple не затронет рядовых пользователей в РФ
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что разбирательство между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Apple, скорее всего, не повлияет на рядовых российских пользователей, а противостояние примет «вялотекущий» формат. В беседе с Национальной службой новостей (НСН) эксперт прокомментировал истечение срока, который ФАС дала техногиганту для устранения нарушений, касающихся предустановки отечественного ПО и навязывания иностранной поисковой системы на устройствах с iOS.

«iPhone формально уже и так "кирпичи", потому что заплатить за них русскими деньгами невозможно. С точки зрения Apple, у компании по сути и российских пользователей, с которыми надо вступать в юридические отношения, не будет. То есть он купил iPhone, никаких платных сервисов нет, пользуется смартфоном плюс бесплатные сервисы. Я не думаю, что у Apple будет какое-то астрономическое желание охотиться за пользователями», — отметил Клименко.

Он добавил, что Apple традиционно проявляет большую лояльность к регулированию на локальных рынках, в отличие от Google, и сохраняет терпеливую позицию даже в условиях санкционных ограничений.

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Эксперт допустил два сценария развития событий: компания либо заплатит «разумный» штраф и вопрос будет отложен, либо, если сумма окажется астрономической (как в случае с Google), выплата не последует, что окончательно «запечатает» отношения между корпорацией и российскими регуляторами. При этом Клименко подчеркнул, что Apple скорее выберет риск конфликта с ФАС, чем нарушение санкционного законодательства США, и поэтому вряд ли выполнит требования по предустановке российских приложений.

Ранее ФАС уведомляла, что Apple до 15 июля должна была исполнить предупреждение, иначе ведомство возбудит антимонопольное дело, которое может грозить компании оборотным штрафом до 4 миллиардов рублей.

14 июля российские пользователи сообщили, что потеряли доступ к сайту Apple. Представитель Роскомнадзора в комментарии «Ленте.ру» заявил, что блокировки сайта не было.

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