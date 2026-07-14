Роскомнадзор дал комментарий после сбоя в работе Google в России

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу поисковика Google в России

Роскомнадзор на фоне сбоев в работе Google в России заявил, что не ограничивает работу поисковика. Комментарий ведомство дало «Ленте.ру».

В Роскомнадзоре добавили, что в стране также не заблокированы сайт Apple и сервис для IT-разработчиков GitHub.

О проблемах с доступом к Google российские пользователи сообщили днем во вторник, 14 июля. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей. За сутки пользователи оставили порядка 1200 сообщений о сбое в работе поисковика. Кроме того, россияне заявили о неполадках в работе сайта Apple и GitHub.

Перед этим, 30 июня, российские пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов «Яндекса». Они пожаловались на проблемы с загрузкой данных в сервисах «Яндекс Книги» и «Яндекс Музыка».

28 июня стало известно о неполадках в работе игры Roblox. Пользователи заявляли, что им не удается запустить приложение.