Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:21, 14 июля 2026Интернет и СМИ

Роскомнадзор дал комментарий после сбоя в работе Google в России

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу поисковика Google в России
Маргарита Щигарева

Фото: Thaspol Sangsee / Shutterstock / Fotodom

Роскомнадзор на фоне сбоев в работе Google в России заявил, что не ограничивает работу поисковика. Комментарий ведомство дало «Ленте.ру».

В Роскомнадзоре добавили, что в стране также не заблокированы сайт Apple и сервис для IT-разработчиков GitHub.

О проблемах с доступом к Google российские пользователи сообщили днем во вторник, 14 июля. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Челябинской областей. За сутки пользователи оставили порядка 1200 сообщений о сбое в работе поисковика. Кроме того, россияне заявили о неполадках в работе сайта Apple и GitHub.

Перед этим, 30 июня, российские пользователи столкнулись со сбоем в работе сервисов «Яндекса». Они пожаловались на проблемы с загрузкой данных в сервисах «Яндекс Книги» и «Яндекс Музыка».

28 июня стало известно о неполадках в работе игры Roblox. Пользователи заявляли, что им не удается запустить приложение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названо возможное место запуска беспилотников на один из крупнейших НПЗ юга России
    Создатель альтернативного клиента Telegram обратился в Роспатент
    В Кремле высказались о позиции Азербайджана по Украине
    ФСБ разоблачила отдавшую военные сведения СБУ россиянку
    Лидер одной страны передал послание Путину
    В Кремле отреагировали на новые европейские санкции
    Российский КС-К назвали антидроновым оружием
    В Кремле высказались об отношениях с Азербайджаном
    Министр обороны Венгрии захотел закрыть двери перед Россией
    Звезда «Дневников вампира» женился на 26-летней модели
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok