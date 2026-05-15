Single Sign-On — безопасно или нет?

Сервисы единого входа (Single Sign-On, SSO) появились уже относительно давно. И хотя все специалисты кибербезопасности наперебой советуют вам не использовать одну и ту же связку логин-пароль для разных сайтов, авторизация через такие сервисы часто безопаснее, чем передавать данные напрямую серверу.

Почему так? Как правило, рядовые сайты, где вы регистрируетесь вручную, редко имеет серьезную защиту. Его базу данных легко скомпрометировать, а ваш аккаунт — украсть. И вот тут-то точно не стоит использовать пароль, который также открывает, например, ваш профиль в соцсетях или электронную почту.

Когда вы используете условный Google или Apple, вы доверяете безопасность компаниям, которые вкладывают миллиарды в защиту. Они не обмениваются этими данными с конечным сайтом, обычно третья сторона получает только ваше имя, email и фото профиля — и то только если вы разрешили.