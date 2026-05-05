Как защититься от распознавания отпечатков через фото

Паниковать и удалять все свои фото с пляжа, где вы показываете Victory, не нужно. Но кое-что сделать для пущего спокойствия все-таки стоит.

Сменить позу

Решение очевидное: не выставляйте отпечатки прямо на камеру на расстоянии ближе трех метров. Вместо знака V с ладонью наружу — поверните кисть тыльной стороной, такой жест очень популярен в Азии. Эффект тот же, а пальцы видны не будут.

Фотографироваться в перчатках, конечно, тоже радикально решит вопрос, но до такой степени цифровой паранойи мы все-таки доходить не предлагаем.

Размывать фото

В любом фоторедакторе перед публикацией можно наложить фильтр размытия на область пальцев. Минута работы — и потенциальный хакер не получит четкого узора.

Не грузить в соцсети без сжатия

Да, соцсети и так все сжимают. Но есть нюанс. Некоторые мессенджеры сжимают фото сильно. Другие — меньше и бережнее к деталям. Стопроцентной защиты не дает никто, особенно если фото снято с близкого расстояния.

Увеличить дистанцию

Самый простой способ. Отойдите подальше от камеры. Или когда фотографируете кого-то — не подносите телефон к пальцам модели на расстояние меньше вытянутой руки.

С трех метров распознать информацию о руке уже трудно, а уж восстановить отпечаток — почти нереально. Хотя с учетом развития нейросетей и их способностей восстанавливать фотографии, уже ничего нельзя утверждать с уверенностью.

Использовать дополнительные способы аутентификации

Вот это по-настоящему полезный совет, который пригодится вам, даже если вы не верите в то, что ваши фото кого-то заинтересуют. Не полагайтесь только на отпечаток пальца.

Включите двухфакторку везде, где можно. Пусть на телефоне будет не только биометрия, но и PIN-код или сложный пароль.

В повседневной жизни не регистрируйте свою биометрию на чужих устройствах. Да, в отелях иногда просят приложить палец для сейфа. Не надо. Лучше запомните код.

А если вы параноик — используйте режим, когда для входа в приложения нужен и отпечаток, и пароль. Такая двойная защита отразит большинство атак.