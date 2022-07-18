Немецкая Uniper начала отбор газа из хранилищ и предупредила о росте цен

Немецкая компания Uniper начала отбор газа из хранилищ и предупредила о росте цен

Немецкий энергетический концерн Uniper начал отбор газа из своих хранилищ и предупредил потребителей о возможном повышении цен, сообщает пресс-служба компании.

Это ответ компании на продолжающийся дефицит российского газа, отметили в Uniper. Концерн также заявил, что уже исчерпал существующую кредитную линию от немецкой государственной банковской группы KfW в размере двух миллиардов евро и подал заявку на продление кредитной линии.

В Uniper отметили, что переговоры с властями Германии о мерах стабилизации положения компании все еще продолжаются. Еще 14 июля стало известно, что страна впервые с апреля начала отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание и аварии на месторождении в Норвегии.

В июле Uniper попросил поддержки для стабилизации бизнеса у правительства. До этого парламент Германии утвердил поправки в закон об энергетической безопасности, предусматривающие меры по стабилизации бухгалтерского баланса компаний критической энергетической инфраструктуры. Предположительно, помощь будет заключаться в покупке правительством акций энергокомпании, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии.