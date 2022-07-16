«Газпром» запросил у Siemens документы для вывоза турбины для «Северного потока»

«Газпром» попросил у немецкой Siemens документы для вывоза турбины для КС «Портовая»

«Газпром» официально запросил у компании Siemens документы, которые позволят вывезти в Россию газотурбинный двигатель для компрессорной станции «Портовая», являющейся критически важным объектом для функционировании газопровода «Северный поток». Об этом говорится в заявлении российской компании, которое приводит «Интерфакс» в субботу, 16 июля.

Как отмечается, обращение было направлено Siemens 15 июля. Запрашиваемые документы позволят вернуть в Россию турбину, которая ранее была отправлена в Монреаль на капитальный ремонт, с учетом действующих санкционных режимов Канады и Европейского союза.

«"Газпром" рассчитывает на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода "Северный поток" и обеспечение природным газом европейских потребителей», — говорится в сообщении.

В июне «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций. Из-за этого «Газпром» сократил прокачку газа в Европу.

После этого власти Канады заявили, что решили разрешить вывоз турбины.

