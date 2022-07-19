Европа перестала верить в возобновление поставок газа по «Северному потоку»

ЕК ждет, что поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» не возобновятся

Еврокомиссия (ЕК) не ждет, что поставки газа из России в Европу по «Северному потоку» возобновятся после окончания плановых работ на трубопроводе. О том, что Европа перестала верить в хороший исход, рассказал еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, передает Bloomberg.

«Мы работаем исходя из того, что газопровод не вернется в строй. И в этом случае необходимо принять определенные дополнительные меры», — подчеркнул он. Россия должна возобновить потоки по газопроводу «Северный поток» 21 июля после планового технического обслуживания.

ЕК планирует обнародовать 20 июля план скоординированного сокращения спроса на газ, чтобы смягчить последствия возможного прекращения поставок. Еврокомиссия может также добиваться права принудительного снижения потребления, если это потребуется.

Ранее 19 июля стало известно, что по меньшей мере одна крупная энергетическая компания Европы получила от «Газпрома» письмо с объявлением о невозможности выполнить обязательства по поставкам топлива из-за форс-мажора. Предположительно, речь идет о фирме из Германии и касается поставок по «Северному потоку». В Европе считают вероятным развитие событий, при котором Россия полностью остановит поставки по той или иной причине.