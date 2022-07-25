Страны ЕС разошлись во мнении в вопросе сокращения потребления газа

AP: в ЕС не смогли договориться по вопросу сокращения потребления газа на 15 процентов

Представители стран Европейского союза (ЕС) не смогли договориться по вопросу о сокращении потребления газа на 15 процентов, которое предложила Европейская комиссия (ЕК), пишет Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

Как уточнил источник, стороны разошлись во мнении по вопросу сокращения потребления голубого топлива, поэтому тема до сих пор обсуждается. «Этот вопрос по-прежнему в работе», — подчеркнул он.

Страны ЕС добиваются исключений из плана ЕК по снижению спроса на природный газ. Члены Евросоюза хотят, чтобы обязательные целевые показатели учитывали степень зависимости каждой страны от российского газа.

Еврокомиссия предложила странам ЕС сократить потребление газа на 15 процентов до весны 2023 года. План предполагает, что потребление топлива во всех странах будет снижено в период с 1 августа по 31 марта. ЕК также может после консультации с государствами объявить состояние «общей готовности», обязав их сократить расходование газа. Соответствующий сценарий возможен в случае серьезного дефицита или исключительно высокого спроса на газ.