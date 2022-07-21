Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В плане Еврокомиссии по экономии газа нашли проблемы

Bloomberg: Италия, Польша и Венгрия усомнились в предложении ЕС сократить потребление газа

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Ряд европейских государств нашел проблемы в предложении Еврокомиссии сократить потребление газа странами Евросоюза на 15 процентов до следующей весны — свои сомнения выразили Италия, Польша и Венгрия. Об обеспокоенности трех стран агентству Bloomberg сообщили источники.

ЕК подразумевает, что экономить газ должны все потребители, органы власти, частные домохозяйства, поставщики электроэнергии и промышленность. Соответствующая идея появилась из-за растущего беспокойства стран ЕС насчет будущих поставок газа из России. План сразу же вызвал разногласия в блоке.

Первыми публично против предлагаемой Еврокомиссией меры выступили Португалия и Испания. Государства традиционно зависели от поставок российского газа меньше, чем другие европейские страны. Пиренейский полуостров обладает мощными регазификационными терминалами для приема партий сжиженного природного газа (СПГ), а импорт большей части СПГ ведется из месторождений в Северной Африке.

По словам государственного секретаря по окружающей среде и энергетике Португалии Жоау Галамба, страна понимает, что есть государства ЕС, просящие помощи с топливом, однако инициатива ЕК вынуждает республику остаться без электричества.

Решение правительства Испании представила вице-премьер, министр экологического перехода королевства Тереса Рибера. Она заявила, что несмотря на защиту европейских ценностей Испания не готова идти на несоразмерные жертвы. Министр высказала опасения, что сокращение потребления газа приведет к потере конкурентоспособности промышленности страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Байден заразился коронавирусом
Коммунальщик поселился в чужой квартире во время отсутствия собственницы
В Подмосковье ребенок попал в реанимацию после нападения обезьяны
В плане Еврокомиссии по экономии газа нашли проблемы
На Украине назвали срок назначения нового генпрокурора
Агрессивная обезьяна покусала маленькую девочку под Москвой
Мария Шарапова впервые появилась на публике после родов
Рики Мартин выиграл суд против племянника по делу о сексуальном насилии
Евроастронавт впервые на МКС вышла в открытый космос в скафандре из России
Уролог объяснил вред велосипеда для мужского здоровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.