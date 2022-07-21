В плане Еврокомиссии по экономии газа нашли проблемы

Bloomberg: Италия, Польша и Венгрия усомнились в предложении ЕС сократить потребление газа

Ряд европейских государств нашел проблемы в предложении Еврокомиссии сократить потребление газа странами Евросоюза на 15 процентов до следующей весны — свои сомнения выразили Италия, Польша и Венгрия. Об обеспокоенности трех стран агентству Bloomberg сообщили источники.

ЕК подразумевает, что экономить газ должны все потребители, органы власти, частные домохозяйства, поставщики электроэнергии и промышленность. Соответствующая идея появилась из-за растущего беспокойства стран ЕС насчет будущих поставок газа из России. План сразу же вызвал разногласия в блоке.

Первыми публично против предлагаемой Еврокомиссией меры выступили Португалия и Испания. Государства традиционно зависели от поставок российского газа меньше, чем другие европейские страны. Пиренейский полуостров обладает мощными регазификационными терминалами для приема партий сжиженного природного газа (СПГ), а импорт большей части СПГ ведется из месторождений в Северной Африке.

По словам государственного секретаря по окружающей среде и энергетике Португалии Жоау Галамба, страна понимает, что есть государства ЕС, просящие помощи с топливом, однако инициатива ЕК вынуждает республику остаться без электричества.

Решение правительства Испании представила вице-премьер, министр экологического перехода королевства Тереса Рибера. Она заявила, что несмотря на защиту европейских ценностей Испания не готова идти на несоразмерные жертвы. Министр высказала опасения, что сокращение потребления газа приведет к потере конкурентоспособности промышленности страны.