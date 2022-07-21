Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Португалия отказалась поддерживать план ЕК по экономии газа

Португалия выступила против плана Еврокомиссии по экономии газа

Фото: Hannibal Hanschke / Ruters

Правительство Португалии отказалось поддерживать план Еврокомиссии (ЕК) по экономии газа. Об этом рассказал государственный секретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба, передает Expresso.

В Лиссабоне выступили против сокращения потребления газа на 15 процентов. «Это не может быть применено к Португалии. Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами», — указал Галамба.

По словам госсекретаря, португальская сторона понимает, что есть страны ЕС, просящие помощи, однако инициатива ЕК вынуждает республику остаться без электричества.

Ранее от предложения Еврокомиссии также отказалась и Испания. Решение правительства представила вице-премьер, министр экологического перехода королевства Тереса Рибера. Она заявила, что, несмотря на защиту европейских ценностей, Испания не готова идти на несоразмерные жертвы. Министр высказала опасения, что сокращение потребления газа приведет к потере конкурентоспособности промышленности страны.

20 июля ЕК предложила новую инициативу, согласно которой страны ЕС должны снизить потребление газа на 15 процентов начиная с 1 августа 2022 года и до 31 марта 2023 года. Стран-участниц ЕС призвали запустить информационные кампании о необходимости экономии газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Песков заявил об «открытой двери» для переговоров с Украиной
108-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия
Трое россиян отравились неизвестным веществом и умерли
После списка «грехов России» Медведев опубликовал список «Их грехи»
Устроившие стрельбу из автомата Калашникова в Москве попали на видео
Угрожавшее безопасности России такси получило штраф на миллиард долларов
Португалия отказалась поддерживать план ЕК по экономии газа
На Украине впервые применили сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра объявлен в Москве
Артист «Кривого зеркала» рассказал о невежливом поведении звезды Comedy Club
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.