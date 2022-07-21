Португалия отказалась поддерживать план ЕК по экономии газа

Португалия выступила против плана Еврокомиссии по экономии газа

Правительство Португалии отказалось поддерживать план Еврокомиссии (ЕК) по экономии газа. Об этом рассказал государственный секретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба, передает Expresso.

В Лиссабоне выступили против сокращения потребления газа на 15 процентов. «Это не может быть применено к Португалии. Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами», — указал Галамба.

По словам госсекретаря, португальская сторона понимает, что есть страны ЕС, просящие помощи, однако инициатива ЕК вынуждает республику остаться без электричества.

Ранее от предложения Еврокомиссии также отказалась и Испания. Решение правительства представила вице-премьер, министр экологического перехода королевства Тереса Рибера. Она заявила, что, несмотря на защиту европейских ценностей, Испания не готова идти на несоразмерные жертвы. Министр высказала опасения, что сокращение потребления газа приведет к потере конкурентоспособности промышленности страны.

20 июля ЕК предложила новую инициативу, согласно которой страны ЕС должны снизить потребление газа на 15 процентов начиная с 1 августа 2022 года и до 31 марта 2023 года. Стран-участниц ЕС призвали запустить информационные кампании о необходимости экономии газа.