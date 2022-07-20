Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Испания раскритиковала идею сократить потребление газа на 15 процентов

Власти Испании назвали идею сократить потребление газа на 15% несоразмерной жертвой

Фото: Yves Herman / Reuters

Испания отказалась поддержать идею Еврокомиссии (ЕК) сократить потребление газа на 15 процентов. Решение правительства представила вице-премьер, министр экологического перехода королевства Тереса Рибера. Об этом сообщает ТАСС.

Рибера заявила, что несмотря на защиту европейских ценностей, Испания не готова идти на несоразмерные жертвы. «Испанские семьи не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах», — добавила замглавы правительства. Она также высказала опасения, что сокращение потребления газа приведет к потере конкурентоспособности промышленности страны.

Вице-премьер заявила о полной солидарности Испании с остальной Европой, но выразила недовольство по поводу отсутствия диалога между ЕК и странами Евросоюза (ЕС), отметив, что предварительного мнения о целесообразности предложения королевство не спросили.

В среду ЕК предложила новую инициативу, согласно которой страны ЕС должны снизить потребление газа на 15 процентов начиная с 1 августа 2022 года и до 31 марта 2023 года. Стран-участниц ЕС призвали запустить информационные кампании о необходимости экономии газа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Минобороны рассказало об опасности украинской атаки на Запорожскую АЭС
Американский врач усомнился в способности Байдена дожить до конца второго срока
Стерлинг выбрал между Оливейрой и Махачевым
Депутат Рады назвал пути экспорта украинского зерна
Российские ПВО в Сирии уничтожили два беспилотника у авиабазы Хмеймим
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от клещей
Регулятор Германии назвал объем ожидаемых поставок газа по «Северному потоку»
Пентагон отреагировал на слова Лаврова о расширении географии спецоперации
Любителей обкусывать ногти предупредили об опасном последствии
Испания раскритиковала идею сократить потребление газа на 15 процентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.