Испания раскритиковала идею сократить потребление газа на 15 процентов

Власти Испании назвали идею сократить потребление газа на 15% несоразмерной жертвой

Испания отказалась поддержать идею Еврокомиссии (ЕК) сократить потребление газа на 15 процентов. Решение правительства представила вице-премьер, министр экологического перехода королевства Тереса Рибера. Об этом сообщает ТАСС.

Рибера заявила, что несмотря на защиту европейских ценностей, Испания не готова идти на несоразмерные жертвы. «Испанские семьи не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах», — добавила замглавы правительства. Она также высказала опасения, что сокращение потребления газа приведет к потере конкурентоспособности промышленности страны.

Вице-премьер заявила о полной солидарности Испании с остальной Европой, но выразила недовольство по поводу отсутствия диалога между ЕК и странами Евросоюза (ЕС), отметив, что предварительного мнения о целесообразности предложения королевство не спросили.

В среду ЕК предложила новую инициативу, согласно которой страны ЕС должны снизить потребление газа на 15 процентов начиная с 1 августа 2022 года и до 31 марта 2023 года. Стран-участниц ЕС призвали запустить информационные кампании о необходимости экономии газа.