Испания предложит Европе немного газа

Власти Испании предложат план по увеличению поставок газа в Европу

На ближайшем заседании министров энергетики ЕС представитель Испании намерен предложить план по поставкам газа в Европу с помощью двух газопроводов через Пиренеи, чтобы таким образом избежать необходимости сократить потребление газа. Об этом со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода рассказала радиостанция Cadena SER, передает РИА Новости.

Страна готова экспортировать 5,6 миллиона кубометров газа в сутки в ближайшие восемь месяцев, что означает более чем утроение экспорта за последние пять лет. Это именно тот срок, на основании данных по которому Еврокомиссия предлагает сократить потребление на 15 процентов в рамках подготовки к отказу от газа из России.

В Испании полагают, что простое сокращение является не самым эффективным способом борьбы с энергетическим кризисом. В частности, министр экологического перехода Испании Тереса Рибера в среду, 20 июля, указывала, что для страны такое решение будет означать серьезное сокращение конкурентоспособности промышленности.

Предложение Еврокомиссии должно согласовать квалифицированное большинство стран Евросоюза в Совете ЕС. В настоящее время помимо Испании к плану предъявляют претензии Португалия, Греция, Польша, Венгрия и, возможно, Франция.