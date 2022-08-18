Европейцев призвали пережить зиму в прохладе

Европейцам посоветовали снизить зимой отопление на два-три градуса

На фоне опасений о прекращении поставок российского газа европейцев призвали пережить грядущую зиму в прохладе. В разговоре с Bfmtv еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон посоветовал летом не включать кондиционер слишком сильно, а зимой понизить отопление на два-три градуса.

Также он не исключил, что вскоре рекомендации сократить потребление топлива на 15 процентов в регионе могут стать обязательными. В качестве примера Бретон привел Японию. После аварии на «Фукусиме» там на время пришлось заморозить работу ядерных электростанций и снизить потребление домохозяйств на 15 процентов. «Это выполнимо и в Европе, но потребуется дисциплина», — подытожил еврокомиссар.

Газ продолжает дорожать на фоне сохраняющихся опасений по поводу поставок из России. Европейская комиссия в сложившихся обстоятельствах, в свою очередь, предложила план по добровольному сокращению спроса на топливо на 15 процентов. При этом поставки регазифицированного сжиженного природного газа в газотранспортную сеть Европы в августе упали до минимума за полгода.