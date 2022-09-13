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Европа заявила о невозможности вернуть цены на энергию к докризисным уровням

Еврокомиссар заявила, что вернуть цены на энергию к докризисным уровням нельзя
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Nicolas Landemard / globallookpress.com

Вернуть цены на энергию в Европе к уровням до начала кризиса, отмечаемого на фоне специальной военной операции России на Украине, невозможно, способа сделать это не существует, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Ее выступление на пресс-конференции цитирует ТАСС.

При этом она подчеркнула, что Еврокомиссия (ЕК) пока не готова вносить предложения по введению потолка цен на российский газ. «Что касается потолка цен на российский газ, Еврокомиссии необходимо проделать дополнительную работу для его оценки», — уточнила Симсон.

ЕК, по ее словам, 14 сентября должна представить свои финальные предложения по преодолению энергетического кризиса, что будет предполагать, в частности, обязательные ограничения для стран ЕС по потреблению электричества в пиковые часы, а также налоги на сверхприбыль генерирующих компаний.

Об отказе от идеи потолка цен на газ ранее узнала газета The Guardian. Документы, оказавшиеся в распоряжении газеты, показывают, что Еврокомиссия не получила достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС для введения ограничений.

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Платон Щукин
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