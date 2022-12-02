Страны G7 почти согласовали потолок цен в 60 долларов на российскую нефть

Reuters: страны G7 близки к согласованию потолка цен в $60 на российскую нефть

Страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) готовы поддержать решение Евросоюза ввести потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель уже в ближайшее время. О том, что группа почти достигла соглашения, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя коалиции.

Источник отметил, что переговоры завершатся в ближайшие дни, решение будет озвучено не позднее 5 декабря. По его словам, представители G7 очень близки к согласованию меры и, «похоже, довольны» обсуждаемым механизмом, который направлен на ограничение доходов России от продажи нефти. При этом мера подразумевает сохранение адекватных объемов поставляемого топлива на мировой рынок.

Страны ЕС уже предварительно согласовали потолок цен, однако еще не могут принять меру из-за Польши, которая настаивает на более низкой предельной цене, в 30 долларов за баррель. Если страна согласится на сделку, механизм будет одобрен всеми правительствами ЕС в письменной форме до 2 декабря.

Потолок цен должен вступить в силу 5 декабря вместе с эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю. Источники агентства Bloomberg ранее сообщали, что оценка и пересмотр предельной цены на нефть из России могут проходить каждые два месяца начиная с января 2023 года.

По данным Argus, большинство европейских стран уже отказались от морских поставок российской нефти в преддверии эмбарго. В октябре экспорт российского топлива в ЕС упал в два раза по сравнению с январем — с 1,6 миллиона до 770 тысяч баррелей в сутки — и продолжает снижение. При этом два государства — Италия и Болгария — значительно нарастили закупки.