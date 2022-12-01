Турция начала требовать страховку у нефтяных танкеров при прохождении через проливы

Турция ввела дополнительные требованиям при прохождении через свои проливы для танкеров, перевозящих сырую нефть, пишет ТАСС со ссылкой на Главное управление по морским делам страны.

С 1 декабря Анкара начала требовать от страховых компаний письмо, подтверждающее выдачу судну P&I-страхования. Она нужна для покрытия ущерба в случае урона третьим лицам, окружающей среде или грузу. Турецкие власти также просят прилагать к отчету о навигационном плане письмо страховой компании с указанием информации о судне, грузе и рейсе.

Заместитель министра транспорта России Александр Пошивай ранее заявил, что Турция признает страховой сертификат российских компаний для морских перевозок.

Российский зерновой союз ранее заявил, что решение Турции запретить проход через Босфор судов без страховки P&I может осложнить поставки продовольствия, потому что компании не станут рисковать и сотрудничать с российскими перевозчиками.

Такая мера также может ограничить торговлю российским сырьем после введения европейских санкций. Более 95 процентов мирового танкерного флота P&I страхует Великобритания, которая с 5 декабря перестанет работать с судами, перевозящими российскую нефть.