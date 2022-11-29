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14:17, 29 ноября 2022Экономика

В России увидели угрозу в решении Турции по страховке судов

Российский зерновой союз: решение Турции по страховке судов повысит цены на продовольствие

Фото: Mehmet Emin Calsikan / Reuters

Российский зерновой союз (РЗС) считает, что решение Турции запретить проход через Босфор судов без страховки P&I может осложнить поставки продовольствия, поскольку компании не станут рисковать и сотрудничать с российскими перевозчиками, пишут «Известия».

«Если Турция установит, что только определенные виды страховок могут проходить через Босфор, то это сильно увеличит ущерб для всех российских компаний, в том числе в аграрной сфере», — пояснил президент РЗС Аркадий Злочевский. Также эксперты видят в инициативе Анкары еще одну угрозу — повышение мировых цен на зерно и, как следствие, на все продовольствие.

Турция с 1 декабря вводит новые требования к судам с нефтью, проходящим через проливы Босфор и Дарданеллы. Такая мера может ограничить торговлю российским сырьем после введения европейских санкций. Танкерам нужно будет доказать наличие страховки. Судам необходимо будет предоставить письмо от страховой компании с гарантиями по конкретному грузу и рейсу.

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Более 95 процентов мирового танкерного флота P&I страхует Великобритания, которая с 5 декабря перестанет работать с судами, перевозящими российскую нефть. В РЗС предполагают, что Анкара может создать новую страховую компанию, которая не будет зависеть от санкций Запада.

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Платон Щукин
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