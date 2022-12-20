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08:57, 20 декабря 2022Экономика

Российский банкир предсказал падение добычи нефти в стране

Банкир Задорнов: добыча нефти в России в 2023 году упадает на 50 миллионов тонн
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Добыча нефти в России в 2023 году упадает на 50 миллионов тонн, с 525 до 475 миллионов тонн. Такой прогноз дал в интервью РБК председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Масштаб сокращения добычи нефти в следующем году непонятен. Непонятно даже не то, куда поставлять эту нефть, а кто ее будет возить, страховать, удастся ли справиться с переориентацией потоков нефти из Европы и других недружественных стран на азиатские рынки. Это ключевой вопрос с точки зрения темпов роста ВВП и платежного баланса в следующем году», — отметил банкир.

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Задорнов уверен, что все это «значительно» повлияет на бюджет и экономику страны в целом. «Наше телевидение говорит с саркастической радостью, что европейцы замерзают. Я не совсем понимаю, чему здесь радоваться. По сути, мы теряем рынки, которые выстраивали еще со времен Советского Союза», — сказал он.

Задорнов также считает важным не увеличивать отставание в ближайшие несколько лет даже не от Европы с Китаем, а от Индонезии и Вьетнама. Банкир добавил, что при глобальной рецессии и падении цен на нефть до 40-45 долларов за баррель хотя бы на полгода, курс доллара укрепится до 80–85 рублей.

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Платон Щукин
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