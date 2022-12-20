Банкир допустил укрепление доллара до 85 рублей
Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что курс рубля испытает ослабление «в разумных пределах», если мировая экономика избежит рецессии. Об этом он рассказал в интервью РБК.
Банкир допустил, что в «базовой» ситуации при отсутствии глобального кризиса курс российской валюты упадет примерно до 75 рублей за доллар и евро. Это произойдет, поскольку положительное сальдо торгового баланса сократится вдвое и вернется к показателям, зафиксированным до 2022 года.
При глобальной рецессии и падении цен на нефть не до 70, а до 40-45 долларов за баррель хотя бы на полгода, курс доллара испытает укрепление до 80–85 рублей.
«То есть падение сырьевых цен вместе с рецессией — это дополнительное ослабление рубля. И тут уже инфляция не 4–5 процентов в следующем году, как в базовом сценарии, а 10–12 процентов. Это поднятие ставки ЦБ и определенное давление на темпы экономического роста», — отметил Задорнов.
Глава «Открытия» назвал невозможной изоляцию России от мира, поскольку страна является крупнейшим экспортером. Он напомнил, что кроме энергоресурсов Москва поставляет «огромный объем» металлов, леса, зерна, удобрений и цветных металлов.
19 декабря курс доллара на Московской бирже превысил 66 рублей. На фоне согласования девятого пакета санкций Евросоюза евро установил многомесячный максимум по отношению к российской валюте, поднявшись до 70,45 рубля.