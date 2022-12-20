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01:10, 20 декабря 2022Экономика

Банкир допустил укрепление доллара до 85 рублей

Банкир Задорнов допустил рост доллара до 85 рублей при рецессии и падении цен на нефть
СюжетКурс доллара:
Михаил Задорнов

Михаил Задорнов. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что курс рубля испытает ослабление «в разумных пределах», если мировая экономика избежит рецессии. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Банкир допустил, что в «базовой» ситуации при отсутствии глобального кризиса курс российской валюты упадет примерно до 75 рублей за доллар и евро. Это произойдет, поскольку положительное сальдо торгового баланса сократится вдвое и вернется к показателям, зафиксированным до 2022 года.

При глобальной рецессии и падении цен на нефть не до 70, а до 40-45 долларов за баррель хотя бы на полгода, курс доллара испытает укрепление до 80–85 рублей.

«То есть падение сырьевых цен вместе с рецессией — это дополнительное ослабление рубля. И тут уже инфляция не 4–5 процентов в следующем году, как в базовом сценарии, а 10–12 процентов. Это поднятие ставки ЦБ и определенное давление на темпы экономического роста», — отметил Задорнов.

Глава «Открытия» назвал невозможной изоляцию России от мира, поскольку страна является крупнейшим экспортером. Он напомнил, что кроме энергоресурсов Москва поставляет «огромный объем» металлов, леса, зерна, удобрений и цветных металлов.

19 декабря курс доллара на Московской бирже превысил 66 рублей. На фоне согласования девятого пакета санкций Евросоюза евро установил многомесячный максимум по отношению к российской валюте, поднявшись до 70,45 рубля.

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Марина Совина
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