Курс евро на Мосбирже превысил 70 рублей впервые с конца мая

Во время торгов на Московской бирже в понедельник, 19 декабря, курс евро превысил 70 рублей. Это произошло впервые с конца мая, свидетельствуют данные площадки.

По данным на 11:05 по московскому времени, курс евро прибавлял 1,31 процента, поднимаясь до 70,0025 рубля. К 11:10 рост европейской валюты ускорился до 1,42 процента и находится на уровне 70,08 рубля.

В целом в начале торгов курс рубля опустился ниже уровня 65 рублей за доллар, что стало минимумом с мая.

В настоящее время на российскую валюту влияют несколько факторов. Так, рубль реагирует на утвержденный в пятницу, 16 декабря, девятый пакет санкций Евросоюза. Он предусматривает ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также двигателей к ним, экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые возможно использовать в оборонном секторе.