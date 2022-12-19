Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:27, 19 декабря 2022Экономика

Курс рубля снизился до минимума с мая

Курс доллара впервые с мая вырос выше 65 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В начале торгов в понедельник, 19 декабря на Московской бирже курс рубля опустился ниже уровня 65 рублей за доллар, что стало минимумом с мая, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 8:25 он американская валюта выросла до 65,27 рубля, прибавив 1,43 процента. Курс евро поднялся до 69,12 рублей (плюс 0,17 процента).

На российскую валюту несколько факторов. Так, рубль реагирует на утверждённый в пятницу девятый пакет санкций Евросоюза. Он предусматривает ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также двигателей к ним, экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые возможно использовать в оборонном секторе.

Влияет и общий негатив на мировых рынках капитала. Рынок акций США снижается на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, что толкает доллар вверх. Кроме того, продолжается влияние потолка цен на нефть, снижающего экспортные доходы российских нефтяных компаний и тем самым влияющий на приток долларов на биржу.

С момента принятия решения о новых нефтяных ограничениях для России доллар укрепился на 3,5 рубля. Евро прибавил почти четыре рубля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Хорватии назвали приоритетную цель ВС России на Украине
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
Прокуратура признала законным возбуждение дела в отношении троих сотрудников МВД
Врач назвал опасные действия родителей при лечении ОРВИ у ребенка
Аксенов оценил заполняемость водохранилищ в Крыму
Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Huawei закроет одно из российских подразделений
Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» 90-летней давности в НХЛ
Блогер установил виниры в Турции и стал объектом шуток в сети
Стало известно о работающей и сегодня дореволюционной электростанции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.