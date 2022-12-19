Курс рубля снизился до минимума с мая

Курс доллара впервые с мая вырос выше 65 рублей

В начале торгов в понедельник, 19 декабря на Московской бирже курс рубля опустился ниже уровня 65 рублей за доллар, что стало минимумом с мая, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 8:25 он американская валюта выросла до 65,27 рубля, прибавив 1,43 процента. Курс евро поднялся до 69,12 рублей (плюс 0,17 процента).

На российскую валюту несколько факторов. Так, рубль реагирует на утверждённый в пятницу девятый пакет санкций Евросоюза. Он предусматривает ограничения против горнодобывающего и энергетического секторов, запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников, а также двигателей к ним, экспортный контроль в отношении товаров двойного назначения и технологий, которые возможно использовать в оборонном секторе.

Влияет и общий негатив на мировых рынках капитала. Рынок акций США снижается на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, что толкает доллар вверх. Кроме того, продолжается влияние потолка цен на нефть, снижающего экспортные доходы российских нефтяных компаний и тем самым влияющий на приток долларов на биржу.

С момента принятия решения о новых нефтяных ограничениях для России доллар укрепился на 3,5 рубля. Евро прибавил почти четыре рубля.