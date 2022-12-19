Курс доллара превысил 66 рублей впервые с мая

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 19 декабря, курс доллара впервые с мая превысил 66 рублей. По состоянию на 11:50 он достиг 66,14 рубля, свидетельствуют данные площадки.

На фоне утверждения девятого пакета санкций Евросоюза евро также установил многомесячный максимум по отношению к российской валюте, поднявшись выше 70 рублей, до 70,45 рубля.

На рубль, помимо новых мер ЕС, влияет ужесточение денежно-кредитной политики США и потолок цен на российскую нефть вместе с европейским нефтяным эмбарго, которые вступили в силу 5 декабря.

Снижение доходов от продажи нефти уменьшает предложение долларов на бирже, причем влияние налогового периода на этот раз не в состоянии поддержать российскую валюту. В настоящее время российские власти готовят ответные меры на потолок цен, которые должны сократить потери.